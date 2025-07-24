Терпящий убытки предприниматель призывал ударить ракетами по Крымскому мосту

ФСБ задержала предпринимателя за призывы к авиаударам по Крымскому мосту

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали предпринимателя, призывавшего в интернете ударить ракетами по Крымскому мосту. Об этом РИА Новости сообщили в крымском управлении ведомства.

48-летний задержанный занимается частным бизнесом, который сейчас терпит убытки, поэтому мужчина торгует плодоовощной продукцией на местном рынке. Крымчанин создал несколько аккаунтов, используя разные псевдонимы, от имени которых писал посты с призывами нанести авиаудары по Крымскому мосту. Кроме того, он оправдывал атаки беспилотников на Москву.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в восьми регионах России сотрудники ФСБ задержали девять человек за призывы к расправе над военными, сотрудниками правоохранительных органов и членами их семей.