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18:37, 24 июля 2025Интернет и СМИ

В Европе заявили о попытке Киева играть на нескольких фронтах

L'Antidiplomatico: Киев на переговорах с Россией демонстрирует неопределенность
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Киев демонстрирует нерешительность на переговорах с Москвой и пытается играть на нескольких фронтах. Об этом заявило итальянское издание L'Antidiplomatico.

«Украинское руководство продолжает играть на нескольких фронтах, колеблясь между военными требованиями к Западу и неопределенностью в переговорах», — указали в европейском издании, комментируя прошедший в Стамбуле третий раунд переговоров России с Украиной.

Очередная попытка достигнуть урегулирования наталкивается на нерешительность Киева, добавили в L'Antidiplomatico. Там также сочли, что путь к политическому решению конфликта по-прежнему выглядит долгим и полным препятствий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не ждала прорыва от третьего раунда переговоров с Киевом. Он пояснил, что предлагаемая российской делегацией повестка на переговорах нацелена на предметную работу.

Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций завершился в среду, 23 июля, через 38 минут после его начала. Стороны договорились о новых гуманитарных обменах, включая раненых, пленных и погибших.

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