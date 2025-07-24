Песков рассказал о диалоге США и России

Песков: Контакт Москвы и Вашингтона может быть оперативно организован

Москва готова при необходимости оперативно выйти на контакт с Вашингтоном по вопросу российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если это потребуется, то такой контакт может быть очень оперативно организован, потому что сейчас действительно налажена система диалога. Если будет необходимость, то такой контакт состоится», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что конкретных обсуждений возможной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в КНР не было.

Третий раунд переговоров российской и украинской делегации завершился в среду, 23 июля всего через 38 минут после его начала. Стороны договорились о новых гуманитарных обменах, включая раненых, пленных и погибших. По ключевым вопросам мирной сделки прогресса добиться не удалось.