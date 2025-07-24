В НАБУ оценили предложенный Зеленским закон об украинских антикоррупционных структурах

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поддержало предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект об антикоррупционных структурах. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«Законопроект (...), поданный президентом Украины как неотложный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры, — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в заявлении НАБУ.
Отмечается, что бюро и Специализированная прокуратура участвовали в подготовке текста документа. В ведомстве также призвали Верховную Раду как можно быстрее принять инициативу Зеленского.
Ранее Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ и САП. В частности, Генпрокурору Украины запрещается отдавать приказы и управлять антикоррупционными органами страны.