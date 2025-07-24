В НАБУ оценили предложенный Зеленским закон об украинских антикоррупционных структурах

НАБУ поддержало предложенный Зеленским закон об антикоррупционных структурах

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поддержало предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект об антикоррупционных структурах. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Законопроект (...), поданный президентом Украины как неотложный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры, — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в заявлении НАБУ.

Отмечается, что бюро и Специализированная прокуратура участвовали в подготовке текста документа. В ведомстве также призвали Верховную Раду как можно быстрее принять инициативу Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ и САП. В частности, Генпрокурору Украины запрещается отдавать приказы и управлять антикоррупционными органами страны.