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20:08, 24 июля 2025Бывший СССР

В НАБУ оценили предложенный Зеленским закон об украинских антикоррупционных структурах

НАБУ поддержало предложенный Зеленским закон об антикоррупционных структурах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поддержало предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект об антикоррупционных структурах. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Законопроект (...), поданный президентом Украины как неотложный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры, — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в заявлении НАБУ.

Отмечается, что бюро и Специализированная прокуратура участвовали в подготовке текста документа. В ведомстве также призвали Верховную Раду как можно быстрее принять инициативу Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ и САП. В частности, Генпрокурору Украины запрещается отдавать приказы и управлять антикоррупционными органами страны.

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