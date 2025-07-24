В российском городе затопило несколько улиц из-за аварии

В Улан-Удэ затопило несколько улиц из-за лопнувшей трубы

В Улан-Удэ затопило несколько улиц из-за аварии. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал Babr Mash.

Вода на улицах Чертенкова, Хоца Намсараева, Пестеля и Гагарина разлилась по причине прорыва трубы. На записях, сделанных местной жительницей, можно увидеть, как образовались огромные лужи, мешая пешеходам перейти дорогу. «Вытекло все уже на Гагарина. Так, сверху. Там мы опять не перейдем (дорогу), значит, идем вниз», — прокомментировала увиденное авто ролика.

Уточняется, что из-за аварии машины выстроились в пробки, а жители домов в районе Элеватора остались без водоснабжения — им пообещали подвезти питьевую воду.

В данный момент сотрудники коммунальных служб проводят ремонт трубы.

Ранее стало известно, что около 81 тысячи жителей Приамурья остались без света из-за непогоды.