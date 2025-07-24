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14:00, 24 июля 2025Экономика

В Wildberries оценили идею о запрете пунктов выдачи в жилых домах

Wildberries&Russ: Идея о запрете ПВЗ в жилых домах поражает воображение
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Инициатива члена Совета Федерации Олега Голова о запрете складов для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов и пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в жилых домах, поражает воображение во всех отношениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Wildberries&Russ.

Поразительными компания считает как уровень популизма этой идеи, так и тот негативный эффект, который она окажет на экономику государства, если дело дойдет до реализации. Там полагают, что сенатор упускает ту роль, которую играет в настоящее время электронная коммерция и такой формат как пункты выдачи. Если последние исчезнут, то люди, проживающие в малых населенных пунктах, утратят возможность покупать все необходимое, так как крупных торговых сетей там порой нет.

Кроме того, ПВЗ зачастую принадлежат не маркетплейсам, а предпринимателям, число которых резко сократится, если данные пункты будут ликвидированы. Миллионы людей останутся без работы.

Также в компании обратили внимание, что если инициатива сенатора предполагает удаление ПВЗ из жилых домов, то аналогичным образом следует поступить с коммерческими магазинами, аптеками и салонами красоты.

«Подобная инициатива вызвана незнанием основ работы электронной коммерции и вызовет только экономическую и социальную напряженность», — уверены представители маркетплейса.

Сам Голов обосновал свою инициативу тем, что деятельность обозначенных складов и пунктов нарушает права граждан на благоприятные условия проживания и создает угрозу здоровью и безопасности жильцов.

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