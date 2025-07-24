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14:46, 24 июля 2025Силовые структуры

Вице-губернатор приграничного региона России попал в изолятор из-за «зубов дракона»

Суд арестовал вице-губернатора Брянской области Симоненко на 2 месяца
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Мещанский суд Москвы отправил в следственный изолятор вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по уголовному делу о злоупотреблениях при строительстве защитных сооружений на границе Украиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по ходатайству следствия на два месяца. Аналогичное решение принято в отношении начальника управления капитального строительства Брянской области Евгения Журы.

Основанием для расследования стала пропажа фортификационных сооружений — «зубов дракона», которые по бумагам есть, но фактически не были построены.

Сумма ущерба по делу составила 818,8 миллиона рублей.

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