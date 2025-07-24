Военкоры рассказали о наступлении армии России на запорожском направлении

RusVesna: ВС России наступают на Запорожье, штурмуя Плавни

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации штурмуют Плавни, наступая на запорожском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

«Российские войска продолжают атаки, уверенно продвигаясь за Каменским на левом фланге Запорожского фронта. Подразделения ВДВ успешно выбивают врага из населенного пункта Плавни», — указано в сообщении.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют только северную часть поселка, что признается и украинскими аналитическими ресурсами.

Ранее штурмовики 70-го полка 42-й гвардейской дивизии раскрыли подробности прорыва в селе Малая Токмачка в Запорожской области. По словам российских бойцов, заход в населенный пункт оказался сложным из-за использования ВСУ множества дронов.