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11:04, 24 июля 2025Бывший СССР

Военкоры рассказали о наступлении армии России на запорожском направлении

RusVesna: ВС России наступают на Запорожье, штурмуя Плавни
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации штурмуют Плавни, наступая на запорожском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

«Российские войска продолжают атаки, уверенно продвигаясь за Каменским на левом фланге Запорожского фронта. Подразделения ВДВ успешно выбивают врага из населенного пункта Плавни», — указано в сообщении.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют только северную часть поселка, что признается и украинскими аналитическими ресурсами.

Ранее штурмовики 70-го полка 42-й гвардейской дивизии раскрыли подробности прорыва в селе Малая Токмачка в Запорожской области. По словам российских бойцов, заход в населенный пункт оказался сложным из-за использования ВСУ множества дронов.

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