Задержание призывавших к расправе над военными россиян попало на видео

ФСБ показала видео задержания людей, призывавших к расправе над военными

ФСБ показала видео задержания людей, призывавших к расправе над военными. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждены уголовные дела по статьям 205.2 («Пропаганда терроризма») и 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности») УК РФ.

На кадрах оперативной съемки сотрудники ФСБ проводят задержание мужчины и доставляют его в отдел. На допросе он рассказал, что придерживается проукраинских взглядов и зарегистрировался в Telegram. Там она нашел и подписался на каналы с такими же взглядами, в которых оставлял комментарии. Вторая задержанная в 2023 и 2024 годах через свой аккаунт в одном из мессенджеров разместила комментарий с призывом к насильственным действиям в отношении русских.

Далее силовики производят задержание еще нескольких мужчин, которых затем доставляют в отдел.

Всего в Краснодарском крае, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областях, а также Еврейской автономной области были задержаны девять человек. Все они размещали в социальных сетях и мессенджерах призывы к расправе над военными и сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что по всей стране ФСБ задержала призывавших к расправе над военными россиян.