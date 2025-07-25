Американцы назвали главную причину отсутствия списка Эпштейна

YouGov: В США считают, что список Эпштейна отсутствует из-за упоминания Трампа

Большинство американцев считают, что список скандального финансиста Джеффри Эпштейна до сих пор отсутствует в публичном поле по причине того, что в нем упоминается имя президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.

Согласно результатам, 53 процента опрошенных согласились с такой точкой зрения, 21 процент ее отверг, а 25 процентов респондентов выразили неуверенность в том, что именно упоминание главы Белого дома является главной причиной.

Также исследовательская служба задала американцам вопрос, считают ли они, что имя Трампа фигурирует в правительственных досье на Эпштейна. 61 процент согласились с этим утверждением, 12 процентов высказались против и 28 процентов опрошенных не смогли сформировать мнение по данному вопросу.

23 июля журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация «находятся в ярости» из-за пристального внимания общественности к делу Эпштейна, обвиненного в эксплуатации несовершеннолетних. Отмечается, что глава Белого дома разочарован активным освещением дела в СМИ, а также тем, что чиновники не способны пресечь распространение теорий заговора.

