Патрушев обвинил Британию в эскалации конфликта на Украине

Патрушев: Лондон играет деструктивную роль в украинском конфликте

Великобритания играет ведущую и деструктивную роль в украинском конфликте. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Анализ ситуации в очередной раз доказывает главенствующую деструктивную роль Лондона в украинском конфликте и то, что киевский режим — лишь послушный безвольный исполнитель в руках британцев», — подчеркнул политик.

При этом Патрушев отдельно подчеркнул опыт Британии в организации операций под чужим флагом, нацеленных на стравливание других государств.

16 июня Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала заявление, в котором обвинила Украину и Великобританию в подготовке провокаций в Балтийском море. «Украинцы совместно с британцами го­товят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сце­нариев предполагает инсценировку якобы российской торпед­ной атаки на корабль ВМС США», — сообщили в ведомстве.