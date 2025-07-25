Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:00, 25 июля 2025Мир

Патрушев обвинил Британию в эскалации конфликта на Украине

Патрушев: Лондон играет деструктивную роль в украинском конфликте
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Великобритания играет ведущую и деструктивную роль в украинском конфликте. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Анализ ситуации в очередной раз доказывает главенствующую деструктивную роль Лондона в украинском конфликте и то, что киевский режим — лишь послушный безвольный исполнитель в руках британцев», — подчеркнул политик.

При этом Патрушев отдельно подчеркнул опыт Британии в организации операций под чужим флагом, нацеленных на стравливание других государств.

16 июня Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала заявление, в котором обвинила Украину и Великобританию в подготовке провокаций в Балтийском море. «Украинцы совместно с британцами го­товят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сце­нариев предполагает инсценировку якобы российской торпед­ной атаки на корабль ВМС США», — сообщили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные совершили прорыв одновременно в трех ключевых городах

    Кристина Агилера вышла в свет в наряде из нитей

    Махачев выгулял тигра в Абу-Даби

    Стало известно о погибшем гражданине КНР при крушении Ан-24

    В российском музее изобрели парфюм с запахом древних эпох

    Украинская компания попыталась засудить российского блогера за пародию на «Орла и решку»

    Разработан революционный способ превращения ртути в золото

    Пожилой писатель застрял в Индии из-за тяжелой болезни

    Адвокат генерала Попова отреагировал на решение суда по апелляции на приговор

    Мужчинам перечислили увеличивающие риск рака простаты продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости