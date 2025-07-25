Редкого усача заметили в России

В Тверской области замечен редкий усач

В лесах Тверской области заметили редкого усача. Об этом пишет АиФ Тверь со ссылкой на Центрально-Лесной заповедник.

Усач-толстяк ивовый, также известный как толстяк ивовый был обнаружен в охранной зоне деревни Хмелевка. Фотографии жука сделала Наталья Гальцова. Позже она показала снимки энтомологу Евгению Коробову, который подтвердил видовую принадлежность насекомого.

Данный вид является редким для территории России, включенным в Красные книги Тульской области и республики Татарстан.

Ранее сообщалось, что новый для науки вид насекомых обнаружили в Хабаровском крае. Так, рассказала заведующий сектором мониторинга состояния природных комплексов и объектов Комсомольского заповедника Ольга Куберская, этому поспособствовал новый метод сбор жужелиц. Он заключается в затаптыванием травы в воду для того, чтобы объекты на стеблях всплыли, и просеивание грунта через специальное сито-сифтер. По словам ученого, ее поражает, что в Анюйском нацпарке, в отличие от других частей края, буквально каждый метр заселен каким либо из видов жужелиц.