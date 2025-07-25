Стало известно о повлиявшем на решение Трампа по Украине факторе

Telegraph: Трамп возобновил поставки оружия Украине после жалобы от Польши

Президент США Дональд Трамп решил возобновить поставки на Украину средств противовоздушной обороны (ПВО) после жалобы Польши его спецпосланнику Киту Келлогу. Об этом пишет The Telegraph.

По информации газеты, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский связался с дипломатом и рассказал, что в результате авианалета по Киеву 4 июля якобы было повреждено здание посольства республики. Он попросил возобновить передачу Украине средств ПВО. После этого Трамп приказал Келлогу связаться с главой Пентагона Питом Хегсетом и решить вопрос о дальнейшей передаче вооружений Киеву.

Ранее 25 июля Министерство обороны Польши сообщило, что США выделили Варшаве четыре миллиарда долларов военных кредитов по программе Foreign Military Financing. Республика стала крупнейшим бенефициаром программы военного кредитования США. Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что кредитные средства будут направлены на модернизацию вооруженных сил.