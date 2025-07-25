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22:23, 25 июля 2025Мир

Стало известно о повлиявшем на решение Трампа по Украине факторе

Telegraph: Трамп возобновил поставки оружия Украине после жалобы от Польши
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп решил возобновить поставки на Украину средств противовоздушной обороны (ПВО) после жалобы Польши его спецпосланнику Киту Келлогу. Об этом пишет The Telegraph.

По информации газеты, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский связался с дипломатом и рассказал, что в результате авианалета по Киеву 4 июля якобы было повреждено здание посольства республики. Он попросил возобновить передачу Украине средств ПВО. После этого Трамп приказал Келлогу связаться с главой Пентагона Питом Хегсетом и решить вопрос о дальнейшей передаче вооружений Киеву.

Ранее 25 июля Министерство обороны Польши сообщило, что США выделили Варшаве четыре миллиарда долларов военных кредитов по программе Foreign Military Financing. Республика стала крупнейшим бенефициаром программы военного кредитования США. Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что кредитные средства будут направлены на модернизацию вооруженных сил.

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