Стало известно об отзыве представителем Kia в России 80 тысяч кроссоверов

Росстандарт: Kia отзывает в России почти 80 тысяч кроссоверов Sportage

Официальный представитель корейского автопроизводителя Kia на российском рынке объявил об отзыве почти 80 тысяч кроссоверов Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2010 по 2015 год. Об этом стало известно из сообщения Росстандарта.

Уточняется, что речь идет о 79 884 авто, произведенных в указанный период времени на заводе бренда в Словакии. Причиной отзыва, 79 884 авто назвали необходимость замены мультипредохранителя блока HECU и крышки блока предохранителей. «Снижение номинала для лучшей защиты цепи», — говорится в связи с этим в материалах.

Отмечается, что работы будут проведены бесплатно, а автовладельцы могут, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, сами определить на сайте ведомства, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Сделать это можно, сопоставив VIN-код своей машины с перечнем в рамках отзывной программы.

Прошлой зимой в России уже отзывали около 29,1 тысячи Kia Sportage. Тогда речь шла о замене мультипредохранителей системы ABS и крышки блока предохранителей из-за возможного повышения риска возгорания в моторном отсеке авто, произведенных в 2014-2016 годах.