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15:38, 25 июля 2025Экономика

В Британии из-за налога на наследство закрылось множество ферм

Из-за налога на наследство в Британии закрылись 6,3 тысячи сельхозпредприятий
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Toby Melville / Shutterstock / Fotodom  

Более шести тысяч предприятий, связанных с сельским хозяйством, закрылись в Великобритании в последний год из-за новых налогов на унаследованные земли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS).

С июля 2024-го по июнь 2025 года в стране прекратили работу 6365 предприятий, задействованных в сельском и лесном хозяйстве, а также рыболовстве, пишет издание. Речь идет о рекордной цифре за все время сбора данных этого бюро (подсчет статистики ведется им с 2017 года). Общее количество открытых за тот же период предприятий в два раза ниже — всего 3190.

В апреле в Соединенном Королевстве вступил в силу налог в размере 20 процентов на сельскохозяйственные земли, полученные в наследство. Речь идет об участках, стоимость которых выше 1,3 миллиона долларов. В «Национальном союзе фермеров», комментируя нововведение, заявили, что оно коснется 66 процентов ферм.

В ноябре прошлого года фермеры провели в центре Лондона демонстрацию, на которой выступили против данного налога. Затем такие акции несколько раз повторялись. В феврале сотни британских фермеров приехали на демонстрацию в столице на тракторах, которые затем припарковали вдоль улицы Уайтхолла до Трафальгарской площади. Также на акции протеста были замечены несколько танков.

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