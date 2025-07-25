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13:24, 25 июля 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о контактах ушедшего на СВО американца с Минобороны РФ

Песков: Кремль не располагает информацией о решении Хаффмана из США пойти на СВО
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Кремль не располагает информацией о контактах ушедшего на специальную военную операцию (СВО) американца Дерека Хаффмана с Министерством обороны России, а также сведениями о подписании им контракта с военным ведомством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, вы знаете, я первый раз слышу о таком гражданине США. Если он приехал в Россию, то он мог, конечно, подписать контракт с министерством обороны и мог это сделать только добровольно. Никто его принудить не мог», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, посоветовав им обратиться в Минобороны.

О том, что многодетный отец из США Дерек Хаффман уехал с семьей в Россию, а затем ушел добровольцем в зону СВО, стало известно в конце мая. Американская семья начала задумываться о переезде в РФ в 2023 году, затем совершила путешествие в Москву, что помогло им определиться.

Жена ушедшего на СВО американца ДеАнна раскрыла его мотивы вступить в ряды Вооруженных сил России. По ее словам, муж принял такое решение через несколько месяцев после переезда в Подмосковье, чтобы ускорить интеграцию в российское общество. Женщина не была удивлена планом супруга, поскольку он всегда высоко отзывался о России, ее президенте и народе, а также хотел «поступать правильно».

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