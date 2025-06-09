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23:15, 9 июня 2025Мир

Жена ушедшего на СВО американца раскрыла его мотивы

РИАН: Американец Хаффман ушел на СВО, чтобы ускорить интеграцию в общество РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Жена переехавшего в Россию и ушедшего на СВО американца Дерека Хаффмана ДеАнна раскрыла его мотивы вступить в ряды Вооруженных сил. По ее словам, муж принял такое решение через несколько месяцев после переезда в Подмосковье, чтобы ускорить интеграцию в российское общество, передает РИА Новости.

Женщина не была удивлена планами супруга, поскольку он всегда высоко отзывался о России, о ее президенте и народе, а также хотел «поступать правильно».

«Мы хотим стать гражданами России и по-настоящему быть частью народа. Для него вступление в армию — это способ отстаивать то, во что он верит, и бороться за дело, которое он поддерживает», — сказала ДеАнна.

О том, что многодетный отец из США Дерек Хаффман уехал с семьей в Россию, а затем ушел добровольцем в зону специальной военной операции, стало известно в конце мая. Семья начала задумываться о переезде в Россию в 2023 году, затем совершила путешествие в Москву, что помогло им определиться.

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