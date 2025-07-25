В Кремле высказались о потере ЕС суверенности и влияния

Песков: ЕС теряет свою суверенность и политическое влияние

Европейский союз (ЕС) теряет свою суверенность, политическое влияние и экономическую мощь. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«ЕС теряет и свою экономическую мощь, (...) политическое влияние, ЕС теряет свою суверенность. Это все объективные процессы, которые будут развиваться в динамике», — сказал он.

По его словам, в этом нет сильных расхождений, есть очевидная тенденция.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против превращения бюджета Евросоюза в деньги для Украины. Он подчеркнул, что предложение по новому семилетнему бюджету блока неприемлемо.