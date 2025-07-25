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04:22, 25 июля 2025Мир

Венгрия выступила против превращения бюджета Евросоюза в деньги для Украины

Сийярто: Венгрия против превращения бюджета ЕС в бюджет Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в комментарии РИА Новости заявил, что Будапешт выступает против превращения бюджета Европейского союза (ЕС) в деньги для Украины.

Таким образом политик высказался о предложении по новому семилетнему бюджету блока, назвав его неприемлемым.

«Мы не дадим на него ни поддержки, ни согласия. Это вообще не бюджет Европейского союза — это бюджет Украины», — подчеркнул Сийярто.

Предложение о бюджете представила 16 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Предполагается, что на 2028-2034 годы бюджет составит около двух триллионов евро, из них около 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. Венгрия заявила, что реальная доля поддержки может составить 25 процентов.

Ранее Сийярто заявил, что вступление Украины в ее современном виде в Европейский союз ослабило бы сообщество. По его мнению, Украина «не сделает ЕС сильнее» и «принесет состояние войны» на территорию сообщества, так как сама участвует в вооруженном конфликте.

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