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14:54, 24 июля 2025Мир

Глава МИД страны ЕС раскрыл последствия вступления Украины в сообщество

Сийярто: Вступление Украины в ЕС ослабило бы сообщество
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вступление Украины в ее современном виде в Европейский союз (ЕС) ослабило бы сообщество. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN.

«Нынешнее состояние Украины серьезно бы ослабило Евросоюз», — отметил глава МИД Венгрии.

Сийярто добавил, что Украина «не сделает ЕС сильнее» и «принесет состояние войны» на территорию сообщества, так как сама участвует в вооруженном конфликте. Он подчеркнул, что при расширении Евросоюза речь идет о том, чтобы новые страны-члены укрепляли объединение.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поставляла и не будет поставлять оружие Украине, так как Будапешт не хочет быть вовлеченным в этот конфликт.

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