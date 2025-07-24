Сийярто: Вступление Украины в ЕС ослабило бы сообщество

Вступление Украины в ее современном виде в Европейский союз (ЕС) ослабило бы сообщество. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN.

«Нынешнее состояние Украины серьезно бы ослабило Евросоюз», — отметил глава МИД Венгрии.

Сийярто добавил, что Украина «не сделает ЕС сильнее» и «принесет состояние войны» на территорию сообщества, так как сама участвует в вооруженном конфликте. Он подчеркнул, что при расширении Евросоюза речь идет о том, чтобы новые страны-члены укрепляли объединение.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поставляла и не будет поставлять оружие Украине, так как Будапешт не хочет быть вовлеченным в этот конфликт.