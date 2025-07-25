В Польше рассказали о ксенофобии по отношению к украинцам

Fakt: В Польше украинцы все чаще сталкиваются с проявлением ксенофобии

Украинцам, живущим в Польше, все чаще приходится сталкиваться с проявлениями ксенофобии. Об этом заявил аспирант Силезского университета Филип Билый, сообщает Fakt.

«Я никогда раньше не видел в интернете столько антиукраинских постов или комментариев», — сказал он.

По словам Билого, теперь он предпочитает говорить на украинском языке тише, чтобы не привлекать к себе внимания. Уточняется, что мужчина родился в Польше, но для поляков он остается украинцем.

Ранее МИД Польши порекомендовал своим гражданам, которые находятся на территории России, покинуть страну. Также ведомство предупредило поляков, имеющих российские паспорта, о том, что «на территории России они рассматриваются как граждане РФ со всеми вытекающими из этого обстоятельствами».