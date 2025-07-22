Поляков попросили покинуть Россию

МИД Польши порекомендовал своим гражданам покинуть Россию

Министерство иностранных дел (МИД) Польши порекомендовало своим гражданам, которые находятся на территории России, покинуть страну. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте польского внешнеполитического ведомства.

«Мы рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покинуть ее территорию доступными средствами, за исключением тех случаев, когда их личные, семейные или рабочие обстоятельства требуют от них остаться в стране», — отмечается в публикации МИД.

Также ведомство предупредило поляков, имеющих российские паспорта, о том, что «на территории России они рассматриваются как граждане РФ со всеми вытекающими из этого обстоятельствами».

18 июля польский МИД рекомендовал гражданам страны не ездить в Россию. В качестве причин были указаны сокращение консульского персонала, конфликт на Украине и признание Польши недружественным государством со стороны российских властей.