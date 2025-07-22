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14:12, 22 июля 2025Мир

Поляков попросили покинуть Россию

МИД Польши порекомендовал своим гражданам покинуть Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) Польши порекомендовало своим гражданам, которые находятся на территории России, покинуть страну. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте польского внешнеполитического ведомства.

«Мы рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покинуть ее территорию доступными средствами, за исключением тех случаев, когда их личные, семейные или рабочие обстоятельства требуют от них остаться в стране», — отмечается в публикации МИД.

Также ведомство предупредило поляков, имеющих российские паспорта, о том, что «на территории России они рассматриваются как граждане РФ со всеми вытекающими из этого обстоятельствами».

18 июля польский МИД рекомендовал гражданам страны не ездить в Россию. В качестве причин были указаны сокращение консульского персонала, конфликт на Украине и признание Польши недружественным государством со стороны российских властей.

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