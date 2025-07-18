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11:22, 18 июля 2025Мир

Польша призвала граждан не ездить в Россию

МИД Польши рекомендовал гражданам республики не ездить в Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adrian Grycuk

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам страны не ездить в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве причин было указано сокращение консульского персонала. «МИД не рекомендует совершать поездки в Россию в связи с войной на Украине и признанием Польши недружественным государством со стороны властей Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия в качестве ответной меры на действия Варшавы закроет польское консульство в Калининграде. Такой шаг в МИД РФ объяснили необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша.

Советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш заявил, что консульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня. Он отметил, что об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши.

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