В Совфеде объявили об отсутствии гарантий в законе о гражданских женах бойцов СВО

Клишас объявил об отсутствии гарантий в законе о гражданских женах бойцов СВО

Одобренный Советом Федерации закон с поправками, касающимися гарантий для гражданских жен бойцов специальной военной операции (СВО), не устанавливает никаких гарантий. Об этом объявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РБК.

Сенатор пояснил, что гарантии могут быть установлены в соответствии с частями четвертой и пятой закона.

«А в четвертой и пятой частях говорится: меры социальной поддержки на федеральном уровне могут устанавливаться, а на уровне регионов, регионы вправе устанавливать», — отметил Клишас.

Он упомянул, что президент России дал распоряжение установить меры поддержки для гражданских жен участников спецоперации. «И вот Государственная дума решила таким способом экстравагантным выйти из этой истории, не установив никаких мер социальной поддержки», — добавил член Совфеда.

22 июля в нижней палате российского парламента поддержали закон о праве гражданских жен бойцов СВО на льготы и выплаты.