Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:44, 25 июля 2025Мир

В США раскрыли опасения Клинтон из-за Байдена

Клейн: Клинтон высказывала опасения из-за политической жизнеспособности Байдена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон высказывала опасения из-за политической жизнеспособности экс-президента США Джо Байдена, когда тот пребывал в должности. Об этом заявил бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн, передает Fox News со ссылкой на источник.

По данным канала, Клейн сообщил следователям Палаты представителей об обращении Клинтон и бывшего советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, заявивших, что «Джо Байден политически нежизнеспособен». В публикации отмечается, что Клинтон и Салливан высказали свои опасения за несколько месяцев до того, как экс-президент снял свою кандидатуру с выборов в июле 2024 года.

Согласно словам собеседника канала, Клейн, в свою очередь, считал Байдена «достаточно умным, чтобы быть президентом, и не слишком старым, чтобы баллотироваться». Разговор экс-главы аппарата Белого дома со следователями Палаты представителей длился более пяти часов.

В начале июля стало известно о намерении Клейна дать показания в рамках расследования о когнитивном здоровье Байдена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Единственный в России авианосец хотят пустить на металлолом. Какие задачи выполнял «Адмирал Кузнецов» и почему он стал не нужен?

    В Минздраве Турции ответили на сообщения об инциденте с Кадыровым

    Сердце отдыхавшего в Таиланде туриста остановилось во время разговора по телефону

    В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»

    Бывший российский прокурор поплатился за многомиллионную взятку

    Из отеля украли более 10 павлинов на тысячи долларов

    Москву накроют «дьявольские» облака

    Назван неожиданный фактор риска развития деменции

    Россияне обвинили мужчину в домогательствах к детям и привязали его к столбу

    Трампу предложили стратегию решения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости