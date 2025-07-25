В США раскрыли опасения Клинтон из-за Байдена

Клейн: Клинтон высказывала опасения из-за политической жизнеспособности Байдена

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон высказывала опасения из-за политической жизнеспособности экс-президента США Джо Байдена, когда тот пребывал в должности. Об этом заявил бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн, передает Fox News со ссылкой на источник.

По данным канала, Клейн сообщил следователям Палаты представителей об обращении Клинтон и бывшего советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, заявивших, что «Джо Байден политически нежизнеспособен». В публикации отмечается, что Клинтон и Салливан высказали свои опасения за несколько месяцев до того, как экс-президент снял свою кандидатуру с выборов в июле 2024 года.

Согласно словам собеседника канала, Клейн, в свою очередь, считал Байдена «достаточно умным, чтобы быть президентом, и не слишком старым, чтобы баллотироваться». Разговор экс-главы аппарата Белого дома со следователями Палаты представителей длился более пяти часов.

В начале июля стало известно о намерении Клейна дать показания в рамках расследования о когнитивном здоровье Байдена.