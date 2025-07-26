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08:38, 26 июля 2025Россия

Обломки сбитого беспилотника упали на многоквартирный дом в российском городе

Богомаз: Обломки сбитого дрона ВСУ упали на многоквартирный дом в Брянске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

На многоквартирный жилой дом в Брянске упали обломки сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он уточнил, что при отражении одной из воздушных атак обломки сбитого беспилотника упали на нежилое здание и многоквартирный жилой дом в Советском районе. В результате попытки атаки никто не пострадал.

До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что, предположительно, ВСУ атаковали Ставрополь с целью нарушить энергоснабжение города. Он отметил, что атака противника была отражена, системы жизнеобеспечения и жилые дома не повреждены.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь над регионами России сбили 54 беспилотника ВСУ. Больше всего дронов — 24 — уничтожили над территорией Брянской области.

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