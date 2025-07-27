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14:40, 27 июля 2025Мир

Перехваченное Израилем судно с гуманитарной помощью для сектора Газа доставлено в Ашдод

Перехваченное Израилем судно с гумпомощью сектору Газа доставлено в порт Ашдод
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Telegram-канал Freedom Flotilla Coalition

Перехваченное силами Израиля судно Handala, направлявшееся в сектор Газа с гуманитарной помощью от международной инициативы по доставке гумпомощи в сектор Газа «Флотилия свободы», доставлено в израильский порт Ашдод. Об этом пишет Times Now.

«Израильские силы привезли судно пропалестинских активистов "Хандала" в порт Ашдода после того, как захватили судно в международных водах и задержали экипаж», — сообщается в официальном заявлении.

МИД Израиля также рассказал, что 21 пассажир, находящийся на борту судна, в безопасности. Сейчас ведется подготовка к их депортации.

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Ранее стало известно, что международная инициатива «Флотилия свободы» отправит в сектор Газа новое судно с гуманитарной помощью после того, как судно «Мадлен» со шведской активисткой Гретой Тунберг на борту было перехвачено Израилем. В их заявлении утверждается, что судно доставит жизненно необходимую гумпомощь и послание с солидарностью от людей со всего мира, которые отказываются хранить молчание, в то время как сектор Газа страдает от голода, бомбардировок и погребен под обломками.

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