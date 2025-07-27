РИА Новости: Пожаловавшейся Зеленскому вдове погибшего бойца ВСУ угрожают

Вдове погибшего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), записавшей жалобу украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, поступают угрозы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в подполье.

Уточняется, что женщина записала видеосообщение, в котором пожаловалась на произвол и бездушие украинского командования, а также чиновников.

«Родственникам и вдовам погибших и возвращенных на Украину из России военнослужащих ВСУ, начали поступать угрозы, причем как анонимные, так и непосредственно от представителей киевской власти. В частности, угрозы поступили вдове одного из погибших, после того как она записала и опубликовала в сети видеообращение к Зеленскому», — рассказал собеседник агентства.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что РФ передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ.