Раскрыта причина отмены главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Песков: Главный военно-морской парад отменили из соображений безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему отменили проведение Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) 27 июля. Ответ опубликовал в Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

«Это связано с общей обстановкой, соображения безопасности — превыше всего», — заявил Песков.

Ранее городской комитет по транспорту объявил, что салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены. В Петербурге действуют ограничения и запреты для плавания на маломерных судах в акваториях рек и каналов в целях обеспечения безопасности.

Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ в последнее воскресенье июля. Традиция его проведения появилась в 2017 году после указа президента России Владимира Путина. Первый парад состоялся в акватории Невы 30 июля 2017 года.