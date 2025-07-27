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10:10, 27 июля 2025Россия

Раскрыта причина отмены главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Песков: Главный военно-морской парад отменили из соображений безопасности
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему отменили проведение Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) 27 июля. Ответ опубликовал в Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

«Это связано с общей обстановкой, соображения безопасности — превыше всего», — заявил Песков.

Ранее городской комитет по транспорту объявил, что салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены. В Петербурге действуют ограничения и запреты для плавания на маломерных судах в акваториях рек и каналов в целях обеспечения безопасности.

Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ в последнее воскресенье июля. Традиция его проведения появилась в 2017 году после указа президента России Владимира Путина. Первый парад состоялся в акватории Невы 30 июля 2017 года.

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