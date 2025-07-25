Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге отменили

В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад 27 июля

В Санкт-Петербурге отменили проведение Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) 27 июля. Об этом сообщил городской комитет по транспорту на своей странице во «ВКонтакте».

«Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены», — говорится в сообщении комитета.

Там напомнили, что в Петербурге действуют ограничения и запреты для плавания на маломерных судах в акваториях рек и каналов в целях обеспечения безопасности. О том, почему парад в честь праздника не будет проводиться, информации в комитете не привели.

Ранее о том, что парад в Петербурге могут отменить, писала «Фонтанка». Как утверждал источник издания, мера была предпринята из соображений безопасности — в этот день планируется провести торжественное возложение венков, народные гулянья и концерт на Дворцовой площади. Кремль, реагируя на эти данные, пообещал, что сообщит, какие мероприятия пройдут в рамках празднования Дня ВМФ.

Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ в последнее воскресенье июля. Традиция его проведения появилась в 2017 году после указа президента России Владимира Путина. Первый парад состоялся в акватории Невы 30 июля 2017 года.