В Кремле отреагировали на данные об отмене Главного военно-морского парада в Петербурге

Песков: Кремль сообщит, какие мероприятия пройдут в рамках празднования Дня ВМФ

Кремль сообщит, какие мероприятия пройдут в рамках празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом, комментируя данные об отмене парада в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«Фонтанка» ранее со ссылкой на источники писала, что в Петербурге отменили Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.

Как утверждал источник издания, мера была предпринята из соображений безопасности — в этот день планируется провести торжественное возложение венков, народные гуляния и концерт на Дворцовой площади.

«Мы проинформируем вас своевременно о том, какие мероприятия будут происходить в рамках празднования Дня Военно-морского флота», — сказал Песков.

В 2024 году парад прошел 31 июля. Он состоялся на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. На параде выступил президент России Владимир Путин.

Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ в последнее воскресенье июля. Традиция его проведения появилась в 2017 году после указа президента России Владимира Путина. Первый парад состоялся в акватории Невы 30 июля 2017 года.