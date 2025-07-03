Стало известно об отмене Главного военно-морского парада в Петербурге

В Петербурге отменили Главный военно-морской парад из соображений безопасности

В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как утверждает источник издания, мера была предпринята из соображений безопасности.

Формат празднования Дня ВМФ, который в этот раз выпадает на 27 июля, вернут к образцу до 2015 года: торжественное возложение венков, народные гуляния и концерт на Дворцовой площади, отметил собеседник, знакомый с ситуацией.

В Минобороны России отмену мероприятия не подтверждали.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что корабли Военно-морского флота России должны превосходить иностранные аналоги.

До этого сообщалось, что ВМФ России начал осваивать беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия «Форпост-Р».