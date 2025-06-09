В России призвали превзойти иностранные корабли

Патрушев: Корабли ВМФ России должны превосходить иностранные аналоги

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России должны превосходить иностранные аналоги. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru призвал строить более совершенные корабли.

«Сегодня необходимо проектировать и строить корабли, тактико-технические характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств. В связи с этим в Стратегии [развития ВМФ России до 2050 года] поставлены задачи, направленные на внедрение инновационных технологий», — сказал он.

В частности, в России увеличат число отечественных морских робототехнических комплексов.

Ранее в июне источники «Известий» сообщили, что ВМФ России начал осваивать беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия «Форпост-Р». Ударно-разведывательный аппарат сможет контролировать обширные территории и поражать обнаруженные цели.

В апреле министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что поставки наземных робототехнических комплексов в Вооруженные силы России вырастут в 2025 году.