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16:25, 9 июня 2025Наука и техника

В России призвали превзойти иностранные корабли

Патрушев: Корабли ВМФ России должны превосходить иностранные аналоги
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elena Dunn / Globallookpress.com

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России должны превосходить иностранные аналоги. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru призвал строить более совершенные корабли.

«Сегодня необходимо проектировать и строить корабли, тактико-технические характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств. В связи с этим в Стратегии [развития ВМФ России до 2050 года] поставлены задачи, направленные на внедрение инновационных технологий», — сказал он.

В частности, в России увеличат число отечественных морских робототехнических комплексов.

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Ранее в июне источники «Известий» сообщили, что ВМФ России начал осваивать беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия «Форпост-Р». Ударно-разведывательный аппарат сможет контролировать обширные территории и поражать обнаруженные цели.

В апреле министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что поставки наземных робототехнических комплексов в Вооруженные силы России вырастут в 2025 году.

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