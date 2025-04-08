ВС России получат больше роботов в 2025 году

Белоусов: Поставки наземных роботов в ВС России в 2025 году вырастут

Поставки наземных робототехнических комплексов в Вооруженные силы (ВС) России вырастут в 2025 году. Об этом сообщил глава военного ведомства России Андрей Белоусов, слова которого приводит Минобороны России в Telegram.

«Андрей Белоусов отметил, что в прошлом году промышленностью и волонтерскими организациями в ВС РФ было поставлено несколько сотен наземных робототехнических комплексов», — говорится в сообщении.

По словам министра, в 2025 году военные получат больше боевых роботов. Белоусов также отметил, что в каждой группировке войск в зоне специальной военной операции налажено производство наземных роботов.

В феврале в Народном фронте сообщили, что разработчики гусеничной роботизированной платформы «Варан» и создатели турели ДУП-2 совместно сконструировали робототехнический комплекс, который можно использовать для штурмовых действий. ДУП-2 позволяет вести прицельный огонь на дистанции до 800 метров.

