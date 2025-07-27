США и ЕС провели переговоры по пошлинам

FT: Переговорщики США и ЕС обсудили пошлины до встречи Трампа и фон дер Ляйен

Министр торговли США Говард Латник и представители Евросоюза (ЕС) накануне встречи американского лидера Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен провели переговоры по пошлинам. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«[Переговоры] продолжались в субботу допоздна, так как они спорили из-за финальных деталей уровня пошлин», — говорится в публикации со ссылкой на источники, близкие к командам переговорщиков двух стран.

Отмечается, что споры имели «ожесточенный характер» и касались, в частности, продукции сталелитейной, автостроительной и фармацевтической промышленности.

Ранее стало известно, что Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс проведут летний отпуск в Великобритании. При этом американский вице-президент во время отпуска также хотел встретиться с главой МИД королевства Дэвидом Лэмми в его резиденции Чивнинг-хаус, однако их графики не совпали.