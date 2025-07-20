Стало известно место отпуска Трампа и Вэнса

Telegraph: Вэнс и Трамп проведут летний отпуск в Великобритании

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс проведут летний отпуск в Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, Вэнс вместе с женой и тремя детьми приедут в Лондон в середине августа, снимут коттедж и проведут несколько дней в регионе Котсуолдс на юго-западе Англии, после чего отправятся в Шотландию.

При этом американский вице-президент во время отпуска также хотел встретиться с главой МИД королевства Дэвидом Лэмми в его резиденции Чивнинг-хаус, однако их графики не совпали.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп с 25 по 29 июля посетит Шотландию. Британские СМИ сообщили, что американский лидер остановится в принадлежащих ему гольф-клубах, а также встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.