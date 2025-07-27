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12:53, 27 июля 2025Россия

В зоне СВО за сутки сбили почти три сотни беспилотников

Минобороны: В зоне СВО средства ПВО сбили 291 украинский беспилотник
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что за минувшие сутки в зоне СВО средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 291 украинский беспилотник самолетного типа.

Кроме того, системы ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства.

Всего с начала проведения СВО сбиты, по утверждению МО РФ, 72 950 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Также сообщалось, что российские военные за сутки поразили украинские цеха производства беспилотных летательных аппаратов и пункты управления дронов дальнего действия.

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