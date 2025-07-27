В зоне СВО за сутки сбили почти три сотни беспилотников

Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что за минувшие сутки в зоне СВО средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 291 украинский беспилотник самолетного типа.
Кроме того, системы ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства.
Всего с начала проведения СВО сбиты, по утверждению МО РФ, 72 950 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Также сообщалось, что российские военные за сутки поразили украинские цеха производства беспилотных летательных аппаратов и пункты управления дронов дальнего действия.