В зоне СВО за сутки сбили почти три сотни беспилотников

Минобороны: В зоне СВО средства ПВО сбили 291 украинский беспилотник

Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что за минувшие сутки в зоне СВО средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 291 украинский беспилотник самолетного типа.

Кроме того, системы ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства.

Всего с начала проведения СВО сбиты, по утверждению МО РФ, 72 950 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Также сообщалось, что российские военные за сутки поразили украинские цеха производства беспилотных летательных аппаратов и пункты управления дронов дальнего действия.

