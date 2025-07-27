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11:53, 27 июля 2025Россия

Российские военные уничтожили украинские цеха по производству беспилотников

Минобороны: ВС РФ поразили украинские цеха по производству БПЛА
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные за сутки поразили украинские цеха производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пункты управления дронов дальнего действия. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, оперативно-техническая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России поразили цеха производства беспилотных летательных аппаратов, пункты управления БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 146 районах.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 21:50 мск 26 июля до 5:20 мск 27 июля сбили 99 БПЛА. Больше всего дронов — 36 — сбили в Брянской области. Также в небе над Смоленской областью ликвидировали 21 БПЛА, а в Калужской области ликвидировали 10 воздушных целей.

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