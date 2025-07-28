Турист отправился в отпуск на Бали, упал со второго этажа и сломал позвоночник

Мужчина сломал позвоночник в отеле во время отпуска в Индонезии. Об этом стало известно PerthNow (PN).
По данным источника, 30-летний турист из Австралии отправился на отдых в курортный район Кута, Бали, и остановился в местной гостинице Ramada Encore. Несчастный случай произошел в субботу, 26 июля, около 4:25 утра, когда он упал со второго этажа.
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