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18:03, 28 июля 2025Путешествия

Турист отправился в отпуск на Бали, упал со второго этажа и сломал позвоночник

PN: Турист из Австралии сломал позвоночник в отеле Ramada Encore на Бали
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Badung Fire Department

Мужчина сломал позвоночник в отеле во время отпуска в Индонезии. Об этом стало известно PerthNow (PN).

По данным источника, 30-летний турист из Австралии отправился на отдых в курортный район Кута, Бали, и остановился в местной гостинице Ramada Encore. Несчастный случай произошел в субботу, 26 июля, около 4:25 утра, когда он упал со второго этажа.

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Прибывшие на место спасатели госпитализировали стонущего от боли путешественника. Выяснилось, что у мужчины сломан копчик. Причина падения не раскрывается.

Ранее полиция на Бали задержала двух подозреваемых в расправе над австралийским туристом. Мужчины в масках ворвались на виллу недалеко от пляжа Мунггу, выстрелили в одного постояльца и избили другого.

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