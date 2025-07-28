Турист отправился в отпуск на Бали, упал со второго этажа и сломал позвоночник

PN: Турист из Австралии сломал позвоночник в отеле Ramada Encore на Бали

Мужчина сломал позвоночник в отеле во время отпуска в Индонезии. Об этом стало известно PerthNow (PN).

По данным источника, 30-летний турист из Австралии отправился на отдых в курортный район Кута, Бали, и остановился в местной гостинице Ramada Encore. Несчастный случай произошел в субботу, 26 июля, около 4:25 утра, когда он упал со второго этажа.

Прибывшие на место спасатели госпитализировали стонущего от боли путешественника. Выяснилось, что у мужчины сломан копчик. Причина падения не раскрывается.

Ранее полиция на Бали задержала двух подозреваемых в расправе над австралийским туристом. Мужчины в масках ворвались на виллу недалеко от пляжа Мунггу, выстрелили в одного постояльца и избили другого.