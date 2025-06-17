Мужчины в масках ворвались на виллу на Бали и выстрелили в туриста

Мужчины в масках ворвались на виллу на Бали и выстрелили в туриста из Австралии

Полиция на индонезийском острове Бали задержала двух подозреваемых в расправе над австралийским туристом. Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что одного злоумышленника задержали в столице Индонезии Джакарте, а второй возвращается в страну из-за границы под надзором властей. Дополнительные подробности об их личностях не разглашаются.

По данным издания, в пятницу, 13 июня, мужчины в масках приехали на скутере на виллу недалеко от пляжа Мунггу в округе Бадунг, ворвались внутрь и выстрелили в жившего там 32-летнего жителя Мельбурна Зивана Радмановича, спасти его не удалось. Второго австралийского туриста они избили.

Ранее сообщалось, что врачи центрального госпиталя Sanglah на Бали покалечили множество больных российских туристов и взяли с них миллионы рублей. За последние 12 месяцев было уже 10 пострадавших.