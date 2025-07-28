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14:38, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Раскрыта правда о торговой сделке США и ЕС

Bloomberg: ФРГ и Франция вынудили фон дер Ляйен заключить сделку с Трампом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Власти Германии и Франции вынудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заключить торговую сделку с президентом США Дональдом Трампом. Правду о соглашении раскрыло агентство Bloomberg.

«Хотя официально торговыми вопросами ЕС занимается Европейская комиссия, сделка между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Дональдом Трампом, согласно которой США введут 15-процентные пошлины на большую часть европейского импорта, была разработана национальными правительствами, которые связали руки участникам переговоров», — говорится в материале.

Отмечается, что инициаторами сделки стали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, которые не захотели ввязываться в торговую войну с США.

О том, что Евросоюз и США заключили торговое соглашение с пошлинами в размере 15 процентов, стало известно 27 июля. Уточнялось, что сделка позволит Евросоюзу избежать 30-процентных пошлин, которые грозился ввести Трамп ранее.

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