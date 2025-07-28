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19:57, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Известная российская юмористка заплатила 110 тысяч астрологу и получила неприятный прогноз

Юмористка Ахмедова заявила, что астролог предрек ей невозможность выйти замуж
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Шоу Воли / ТНТ

Известная российская юмористка Юлия Ахмедова рассказала, как узнала от астролога неприятный прогноз о личной жизни. Об этом она вспомнила в выпуске «Шоу Воли», доступном на Rutube.

По словам юмористки, эзотерик, которому она заплатила за сеанс 110 тысяч рублей, предрек, что она никогда не выйдет замуж. «Шансы выйти замуж равны нулю», — передала его слова Ахмедова.

Юмористка также с иронией добавила, что хотела заключить брак назло астрологу. Она также вспомнила, что все, кто уговаривал ее посетить эзотерика, затем уверяли ее, что этому прогнозу не следует верить.

Ранее Ахмедова рассказала что заставила стендап-комика Романа Косицына переехать в Москву. По ее словам, принять такое решение юмористу помог разговор, в котором она поддержала его желание заниматься стендапом.

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