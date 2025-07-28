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08:27, 28 июля 2025Экономика

Москвичам пообещали жару

Гидрометцентр: Температура в столице поднимется до плюс 28 градусов
Полина Луханина

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

В столице в понедельник, 28 июля, температура поднимется до плюс 31 градусов Цельсия. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ожидается переменная облачность, вероятность осадков — ноль процентов, ветер скоростью два метра в секунду. На фоне ожидания высокой температуры москвичам посоветовали пить больше воды и носить головные уборы.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, предсказал температуру до плюс 28-30 градусов в столице и до плюс 26-32 градусов в Подмосковье. Погода, по словам синоптика, ожидается солнечная и преимущественно сухая.

Ранее метеоролог Михаил Семенов предсказал, что с середины августа жара в Москве постепенно пойдет на спад. Столбики термометров во второй половине месяца будут показывать не более плюс 23 градусов Цельсия в дневное время.

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