На Западе допустили масштабный удар по Украине из-за нежелания Киева идти на мир

Малинен: Россия может уничтожить всю Украину с помощью обычного оружия

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х допустил масштабный удар российских войск по Украине из-за нежелания Киева идти на мир.

«Россия приближается к тому моменту, когда она сможет уничтожить всю Украину с помощью обычного оружия», — считает западный эксперт.

По его словам, никого из «воинствующей толпы» подобный исход не волнует, поскольку они «либо коррумпированы, либо настроены антигуманно».

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить встречу президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Эта встреча должна помочь преодолеть ряд тупиковых моментов в переговорах между делегациями.

