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09:29, 28 июля 2025Мир

Настоятель монастыря Шаолинь оказался в центре скандала

Bloomberg: Настоятеля Шаолиня Ши Юнсиня обвинили в коррупции и домогательствах
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jason Lee / Reuters

Китайские власти начали новое расследование против настоятеля монастыря Шаолинь по обвинениям в хищении имущества и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ши Юнсинь, настоятель монастыря Шаолинь до лишения сана, находится под следствием по обвинению в незаконном присвоении имущества храма... Учреждение также обвинило Юнсиня в нарушении буддийских заповедей, выразившемся в длительных отношениях с несколькими женщинами и рождении внебрачных детей», — сказано в сообщении.

В 2015-м и 2017-м годах ученики монаха уже обвиняли его в сексуальных преступлениях и коррупции. Тогда власти провинции Хэнань сняли с него часть обвинений из-за недостатка доказательств.

Ранее стало известно, что в Таиланде женщина по имени Гольф годами тайно соблазняла известных на всю страну буддийских монахов и заработала на этом более 350 миллионов батов (926 миллионов рублей).

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