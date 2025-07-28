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17:04, 28 июля 2025Силовые структуры

Суд наказал тиранившего возлюбленную и насиловавшего ее детей россиянина

В Воронеже местному жителю дали 22 года за насилие над женщиной и ее детьми
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Воронеже к 22 годам колонии приговорили россиянина, истязавшего свою сожительницу и насиловавшего ее детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с июля 2018 года по май 2023 года мужчина регулярно насиловал мальчика 2008 года рождения и девочку 2007 года рождения, которые являлись детьми сожительницы. Женщину тиран держал в страхе — неоднократно избивал, в частности, металлической тростью.

Осужденный регулярно применял силу и в отношении сына женщины. Он неоднократно избивал ребенка руками и различными предметами.

Ранее в Чувашии осудили мужчину за изнасилование малолетней падчерицы.

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