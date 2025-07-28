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20:01, 28 июля 2025Бывший СССР

Российские войска оказались в двух километрах от Красноармейска

Военкор Коц: Российские войска находятся в двух километрах от Красноармейска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска после взятия населенного пункта Бельгийка находятся в 2 километрах от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Бельгийка — село в Покровском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 40 человек. Расположено в 2 километрах к югу от окраин Покровска», — написал он.

По словам военкора, бойцы Вооруженных сил России продолжают брать город в клещи, дабы перерезать идущие к нему пути снабжения. Он отметил, что для этого им осталось обойти Красноармейск с Запада.

Минобороны России сообщило о взятии села Бельгийка в Донецкой народной республике (ДНР) 28 июля. Как уточнили в оборонном ведомстве, бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Центр».

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