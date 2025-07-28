Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:35, 28 июля 2025Силовые структуры

Скрученный спецназовцами россиянин вопрошал «а что случилось» и попал на видео

ФСБ: Агенты Киева признались в подготовке терактов на Кубани за 200-250 долларов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Трое украинских агентов, задержанных за подготовку терактов и диверсий в Краснодарском крае, признались на допросе, что им обещали 200-250 долларов. Об этом они заявили на обнародованном центром общественных связей ФСБ видео, опубликованном ТАСС.

На кадрах видно, как спецназовцы бегут в автомобилю Daewoo Matiz и скручивают мужчин, слышны крики «Вы что? Что случилось?», спецназовцы отвечают, чтобы они сели в машину. На записи задержанный рассказывает, что через Telegram связался с украинской спецслужбой. Ему пообещали вознаграждение за поджог релейного шкафа на железной дороге и вышки сотовой связи. После диверсии мужчина получил деньги и конвертировал их в криптовалюту.

Ранее ФСБ сообщила о поимке трех диверсантов. Из них двое граждан России и один иностранец.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские хакеры заявили об уничтожении информационной системы «Аэрофлота». Отменены десятки рейсов

    Леонид Якубович дал один зарок

    Песков высказался о реакции Украины на одну из российских инициатив

    Трех человек достали из-под завалов рухнувшего подъезда в Астрахани

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    В России призвали обратить внимание на опыт Китая в одном вопросе

    Появились детали смерти ушедшего с СВО на «вечный пир» фигуранта громкого уголовного дела

    Россиянин продавал за границу товары двойного назначения

    Дома научились строить из грязи

    В Госдуме прокомментировали обвинения в адрес Кустурицы в подготовке госпереворота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости