Три человека готовили теракт в одном из российских регионов

В Краснодарском крае задержали трех человек, готовивших теракт

В Краснодарском крае задержали трех человек, готовивших теракт. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в дежурную часть Новороссийского линейного отдела МВД от сотрудников железной дороги поступило сообщение, что возле станции Варениковская обнаружены следы горения и повреждение двух релейных шкафов, которые обеспечивают безопасность движения. Происшествие не вызвало нарушений движения поездов.

Сотрудники ФСБ совместно с МВД оперативно выявили и задержали двух граждан России и одного иностранца, которые по заданию спецслужб Украины готовили террористические акты и диверсии на объектах транспорта и связи. Их вербовали через Telegram-каналы.

Ранее сообщалось, что в российских регионах задержали готовящих теракты пособников иностранных спецслужб.