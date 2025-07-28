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09:54, 28 июля 2025Силовые структуры

Три человека готовили теракт в одном из российских регионов

В Краснодарском крае задержали трех человек, готовивших теракт
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Краснодарском крае задержали трех человек, готовивших теракт. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в дежурную часть Новороссийского линейного отдела МВД от сотрудников железной дороги поступило сообщение, что возле станции Варениковская обнаружены следы горения и повреждение двух релейных шкафов, которые обеспечивают безопасность движения. Происшествие не вызвало нарушений движения поездов.

Сотрудники ФСБ совместно с МВД оперативно выявили и задержали двух граждан России и одного иностранца, которые по заданию спецслужб Украины готовили террористические акты и диверсии на объектах транспорта и связи. Их вербовали через Telegram-каналы.

Ранее сообщалось, что в российских регионах задержали готовящих теракты пособников иностранных спецслужб.

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