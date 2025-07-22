В российских регионах задержали готовящих теракты пособников иностранных спецслужб

В ДНР и Ярославле задержали пособников спецслужб Украины за подготовку терактов

В Донецкой народной республике (ДНР) и Ярославле ФСБ задержала пособников спецслужб Украины, готовивших теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, в ЦОС рассказали, что фигуранты были завербованы для участия в диверсионно-террористической деятельности посредством зарубежных интернет-мессенджеров. Так, первый — россиянин, участвующий в подготовке к расправе над одним из военнослужащих ДНР, передаче Киеву данных о местах дислокации подразделений Российской армии, а также пытавшийся склонить российских пользователей соцсетей к террору. Его задержали в Харцызске.

Второй фигурант — гражданка Украины. Ее поймали в Ярославле. Они собирала самодельное взрывное устройство по заданию украинских спецслужб. С его помощью злоумышленники планировали подрыв на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры региона.

Оба подозреваются по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ («Подготовка теракта»), части 1.1 статьи 205.1 («Вовлечение в террористическую деятельность») и статьи 275 УК РФ («Государственная измена»). Они арестованы.

Кроме того, 2-й Западный окружной военный суд приговорил задержанного в 2024 году в Липецкой области пособника украинских спецслужб к 14 годам колонии строго режима. Мужчина участвовал в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи для нужд российских военных.

Ранее сообщалось, что задержание ФСБ россиянина, готовившего атаку 80 дронов на Санкт-Петербург, показали на видео.